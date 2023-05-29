«ПСЖ» отреагировал на госпитализацию Серхио Рико, который упал с лошади

«ПСЖ» выступил с заявлением по поводу нечастного случая с голкипером клуба Серхио Рико. Напомним, Рико упал с лошади после того, как она столкнулась с другим животным, и ударился головой во время выходного в Испании. После этого голкипера доставили в больницу Севильи на вертолёте.

«ПСЖ» узнал об аварии с участием своего игрока Серхио Рико в воскресенье и поддерживает постоянную связь с его близкими. Всё красно-синее сообщество предлагает им свою полную поддержку», — говорится в заявлении клуба в «твиттере».

У Рико диагностировали кровоизлияние в мозг.

Рико выступает за «ПСЖ» с 2020 года. Контрактное соглашение вратаря с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 4 млн.

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