Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар вместо чемпионского матча «ПСЖ» отправился на турнир по покеру в Монте-Карло

Неймар вместо чемпионского матча «ПСЖ» отправился на турнир по покеру в Монте-Карло
Комментарии

Нападающего «ПСЖ» Неймара заметили на покерном турнире в Монте-Карло во время чемпионского матча его команды в Лиге 1.

Как сообщает talkSPORT, 27 мая Неймар находился на турнире по покеру в момент игры «ПСЖ» со «Страсбуром», а на следующий день проводил время с гонщиками Формулы-1 в ходе «Гран-при Монако».

Напомним, сейчас Неймар восстанавливается после травмы.

Бразилец выступает за парижан с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции в 11-й раз в истории и установил национальный рекорд по количеству побед в нём.

Материалы по теме
Кто был бы чемпионом Франции последние 10 лет, если бы не было денег «ПСЖ»
Кто был бы чемпионом Франции последние 10 лет, если бы не было денег «ПСЖ»

«ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023