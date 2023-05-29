Неймар вместо чемпионского матча «ПСЖ» отправился на турнир по покеру в Монте-Карло

Нападающего «ПСЖ» Неймара заметили на покерном турнире в Монте-Карло во время чемпионского матча его команды в Лиге 1.

Как сообщает talkSPORT, 27 мая Неймар находился на турнире по покеру в момент игры «ПСЖ» со «Страсбуром», а на следующий день проводил время с гонщиками Формулы-1 в ходе «Гран-при Монако».

Напомним, сейчас Неймар восстанавливается после травмы.

Бразилец выступает за парижан с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции в 11-й раз в истории и установил национальный рекорд по количеству побед в нём.

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