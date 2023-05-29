Моуринью, вероятнее всего, покинет «Рому» после финала Лиги Европы — Il Messaggero

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью покинет свой пост этим летом, сообщает Il Messaggero.

В данный момент между клубом и представителями португальца ведётся диалог по этому поводу. Вероятнее всего, португальский специалист покинет «Рому».

Официальное решение тренера будет известно после финала Лиги Европы, в котором «Рома» сыграет с «Севильей».

60-летний Моуринью работает с «Ромой» с июля 2021 года. Итальянский клуб располагается на шестом месте Серии А с 60 очками. В прошлом сезоне специалист выиграл с римским клубом Лигу конференций. Контракт португальского тренера с итальянской командой рассчитан до июня 2024 года.

В заключительном туре чемпионата Италии «Рома» встретится со «Специей». Матч состоится 4 июня в Риме на стадионе «Олимпико».

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