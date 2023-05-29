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Де Брёйне — первый игрок в истории АПЛ, ставший лучшим ассистентом в четырёх сезонах

Де Брёйне — первый игрок в истории АПЛ, ставший лучшим ассистентом в четырёх сезонах
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне стал лучшим ассистентом АПЛ в сезоне-2022/23.

Де Брёйне — первый футболист в истории, ставший лучшим распасовщиком чемпионата Англии в четырёх разных сезонах.

Ранее 31-летний бельгиец выигрывал звание лучшего ассистента в сезонах-2016/17 (18 голевых передач), 2017/18 (16) и 2019/20 (20).

В нынешнем сезоне Кевин Де Брёйне провёл 32 матча в рамках английской Премьер-лиги, забил семь голов и отдал 16 результативных передач. В Лиге чемпионов 31-летний бельгиец отметился двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером». Встреча состоится в Стамбуле 10 июня.

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