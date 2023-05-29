Президент «Наполи» по окончанию сезона встретится с агентом Кварацхелии

Аурелио Де Лаурентис, являющийся президентом «Наполи», по окончанию сезона встретится с агентом Хвичи Кварацхелии для обсуждения новых условий контракта, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, грузинскому вингеру предложат повышение зарплаты с € 1,4 млн до € 2,5 млн плюс бонусы за результативные действия.

Также ожидается, что стороны на год продлят контракт игрока, действующий до 2027 года.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 42 матчах «Наполи» во всех турнирах, отметившись 14 голами и 17 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 85 млн. Хвича перешёл в «Наполи» в 2022 году. Футболист выиграл в составе неаполитанского клуба чемпионат Италии.

Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи»