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Джан Пьеро Гасперини — о будущем в «Аталанте»: не знаю, сможем ли найти общий язык

Джан Пьеро Гасперини — о будущем в «Аталанте»: не знаю, сможем ли найти общий язык
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о своём будущем в клубе.

«У нас есть шансы попасть в Лигу Европы. На мой взгляд, это может стать большим достижением. Мы будем играть в еврокубках в шестой раз за последние семь лет, так что это здорово.

Но мы все знаем, что в этом сезоне нам очень редко удавалось играть в свой футбол. Несомненно, были разногласия в оценках, потому что кто-то относился к «Аталанте» как к команде высочайшего уровня, которой необходимо играть в Лиге чемпионов. Если ожидания такие высокие, то тренеру становится трудно с ними справляться.

Клуб знает обо всех моих проблемах. Между нами прекрасное взаимопонимание и доверие, но есть футбол, а в футболе могут быть разногласия. Я уважаю чужие мнения, но, безусловно, я имею и своё. Не знаю, сможем ли мы найти общий язык.

Честно говоря, «Аталанта» сейчас не может быть командой топ-уровня. Состав ослаблен рядом травм, и мы потеряли достаточно много игроков в одной из линий. Также мы снизили средний возраст команды. Ребята достигли большой цели, и то, что они здесь оказались — это уже радует», — приводит слова Гасперини Football Italia.

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