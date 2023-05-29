Джан Пьеро Гасперини — о будущем в «Аталанте»: не знаю, сможем ли найти общий язык

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о своём будущем в клубе.
«У нас есть шансы попасть в Лигу Европы. На мой взгляд, это может стать большим достижением. Мы будем играть в еврокубках в шестой раз за последние семь лет, так что это здорово.
Но мы все знаем, что в этом сезоне нам очень редко удавалось играть в свой футбол. Несомненно, были разногласия в оценках, потому что кто-то относился к «Аталанте» как к команде высочайшего уровня, которой необходимо играть в Лиге чемпионов. Если ожидания такие высокие, то тренеру становится трудно с ними справляться.
Клуб знает обо всех моих проблемах. Между нами прекрасное взаимопонимание и доверие, но есть футбол, а в футболе могут быть разногласия. Я уважаю чужие мнения, но, безусловно, я имею и своё. Не знаю, сможем ли мы найти общий язык.
Честно говоря, «Аталанта» сейчас не может быть командой топ-уровня. Состав ослаблен рядом травм, и мы потеряли достаточно много игроков в одной из линий. Также мы снизили средний возраст команды. Ребята достигли большой цели, и то, что они здесь оказались — это уже радует», — приводит слова Гасперини Football Italia.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»
- 29 мая 2023
-
06:54
-
06:51
-
06:40
-
06:30
-
06:16
-
06:01
-
05:53
-
05:45
-
05:33
-
05:27
-
05:26
-
05:22
-
05:03
-
04:49
-
04:48
-
04:37
-
04:25
-
04:24
-
04:17
-
04:09
-
04:02
-
03:42
-
03:20
-
03:15
-
03:09
-
02:59
-
02:58
-
02:50
-
02:39
-
02:33
-
02:20
-
02:04
-
01:54
-
01:44
-
01:41