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Жоау Мариу завершил карьеру в сборной Португалии

Жоау Мариу завершил карьеру в сборной Португалии
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу объявил о завершении карьеры в сборной Португалии.

«Учитывая этап, который я прохожу в своей карьере, и после глубоких, личных, вдумчивых и честных размышлений, я понимаю, что сейчас самое время попрощаться с национальной сборной», – написал Мариу в социальных сетях.

Жоау Мариу выступал за «Локомотив» в сезоне-2019/2020 на правах аренды из итальянского «Интера». Он провёл 18 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Также на счету полузащитника четыре игры за «Локомотив» в Лиге чемпионов.

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил заявление агентской компании Olea Sports Capital LLC, которая потребовала от «Локомотива» выплаты за нарушения по контракту португальского полузащитника Жоау Мариу.

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