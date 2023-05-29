Румменигге вернётся в «Баварию» и будет помогать с планированием состава

Бывший президент мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге вернётся в клуб, сообщает Sport Bild.

По информации источника, 67-летний немецкий функционер войдёт в наблюдательный совет и будет помогать клубу в планировании состава и трансферов.

Ранее Румменигге был председателем правления «Баварии» с 2002 по 2021 год. На этом посту его заменил Оливер Кан, которого уволили по завершению чемпионского матча.

Напомним, 27 мая завершился матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Кёльн» принимал «Баварию». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. В параллельном матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» и завершила сезон на втором месте. По итогам сезона и «Бавария», и «Боруссия» набрали по 71 баллу, но мюнхенцы оказались выше по дополнительным показателям.

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