Увольнение Кана и Салихамиджича может повлиять на будущее ключевых игроков «Баварии»

Уход генерального директора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича из «Баварии» может повлиять на будущее сразу нескольких игроков клуба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Бавария» не планирует активировать опцию выкупа Жоау Канселу за € 70 млн. По завершении сезона португалец вернётся в «Манчестер Сити». Дейли Блинд, не сыгравший ни одного матча под руководством Томаса Тухеля, покинет «Баварию» на правах свободного агента летом.

Переговоры по новому контракту с Альфонсо Дэвисом, которые до увольнения Кана и Салихамиджича находились на продвинутой стадии, теперь начнутся с чистого листа. «Реал» и «Манчестер Сити» следят за ситуацией вокруг канадца.

Лукас Эрнандес, как и Дэвис, несколько дней назад был близок к продлению контракта, но недавняя смена руководства тоже может повлиять на его будущее в клубе. «ПСЖ» заинтересован в трансфере французского защитника.

Источник также сообщает, что, несмотря на смену руководства клуба, мюнхенцы планируют и дальше продолжать сотрудничество с главным тренером Томасом Тухелем.