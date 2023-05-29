Увольнение Кана и Салихамиджича может повлиять на будущее ключевых игроков «Баварии»

Уход генерального директора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича из «Баварии» может повлиять на будущее сразу нескольких игроков клуба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По сведениям источника, «Бавария» не планирует активировать опцию выкупа Жоау Канселу за € 70 млн. По завершении сезона португалец вернётся в «Манчестер Сити». Дейли Блинд, не сыгравший ни одного матча под руководством Томаса Тухеля, покинет «Баварию» на правах свободного агента летом.
Переговоры по новому контракту с Альфонсо Дэвисом, которые до увольнения Кана и Салихамиджича находились на продвинутой стадии, теперь начнутся с чистого листа. «Реал» и «Манчестер Сити» следят за ситуацией вокруг канадца.
Лукас Эрнандес, как и Дэвис, несколько дней назад был близок к продлению контракта, но недавняя смена руководства тоже может повлиять на его будущее в клубе. «ПСЖ» заинтересован в трансфере французского защитника.
Источник также сообщает, что, несмотря на смену руководства клуба, мюнхенцы планируют и дальше продолжать сотрудничество с главным тренером Томасом Тухелем.
- 29 мая 2023
-
09:54
-
09:47
-
09:46
-
09:39
-
09:24
-
09:22
-
09:17
-
09:13
-
09:11
-
09:07
-
09:00
-
08:50
-
08:50
-
08:39
-
08:30
-
08:18
-
08:10
-
07:44
-
07:34
-
07:32
-
07:25
-
07:07
-
06:54
-
06:51
-
06:40
-
06:30
-
06:16
-
06:01
-
05:53
-
05:45
-
05:33
-
05:27
-
05:26
-
05:22
-
05:03