Усман Дембеле: мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной»

Французский вингер «Барселоны» Усман Дембеле рассказал о своей мечте.

«Моя величайшая мечта – выиграть Лигу чемпионов с «Барсой». Выиграть этот трофей с клубом, который ты любишь – это Святой Грааль», — приводит слова Дембеле Barça Buzz.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена продлить контракт с Усманом Дембеле на три года (с 2024 по 2027 год).

В текущем сезоне на счету Дембеле 33 матча за «Барсу» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами.

«Барселона», досрочно оформившая чемпионский титул, набрала после победы над «Мальоркой» в последнем туре испанского чемпионата 88 очков в 37 матчах внутреннего первенства. В 38-м туре каталонцы сыграют с «Сельтой»

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