«Лестер» стал второй командой в истории АПЛ, которая вылетела после победы в турнире

«Лестер Сити» стал всего второй командой в истории АПЛ, которая вылетела после хотя бы одной победы в турнире. Первым таким клубом был «Блэкберн Роверс».
«Лестер» оказался сильнее «Вест Хэм Юнайтед» в матче последнего 38-го тура английской Премьер-лиги (2:1). На голы Харви Барнса и Ваута Фаса точным ударом ответил хавбек «молотобойцев» Пабло Форнальс. Таким образом, «лисы» добыли 34 очка в текущем сезоне АПЛ. Это не помогло команде опередить «Эвертон», набравший 36 очков.
«Лисы» покинули АПЛ через девять лет после возвращения. В сезоне-2003/2004 команда также покидала элитный дивизион. После возвращения в АПЛ в 2014 году «Лестер» ни разу не вылетал в Чемпионшип. Команда под руководством Клаудио Раньери сенсационно выигрывала чемпионат Англии в сезоне-2015/2016.
- 29 мая 2023
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