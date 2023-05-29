«Лестер» стал второй командой в истории АПЛ, которая вылетела после победы в турнире

«Лестер Сити» стал всего второй командой в истории АПЛ, которая вылетела после хотя бы одной победы в турнире. Первым таким клубом был «Блэкберн Роверс».

«Лестер» оказался сильнее «Вест Хэм Юнайтед» в матче последнего 38-го тура английской Премьер-лиги (2:1). На голы Харви Барнса и Ваута Фаса точным ударом ответил хавбек «молотобойцев» Пабло Форнальс. Таким образом, «лисы» добыли 34 очка в текущем сезоне АПЛ. Это не помогло команде опередить «Эвертон», набравший 36 очков.

«Лисы» покинули АПЛ через девять лет после возвращения. В сезоне-2003/2004 команда также покидала элитный дивизион. После возвращения в АПЛ в 2014 году «Лестер» ни разу не вылетал в Чемпионшип. Команда под руководством Клаудио Раньери сенсационно выигрывала чемпионат Англии в сезоне-2015/2016.