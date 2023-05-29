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«Челси» признал Тьяго Силву лучшим игроком сезона

«Челси» признал Тьяго Силву лучшим игроком сезона
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Лондонский «Челси» признал защитника Тьяго Силву лучшим игроком команды в сезоне-2022/2023, сообщается на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне на счету бразильского защитника 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

В феврале 38-летний футболист продлил контракт с синими до конца сезона-2023/2024. Однако в одном из интервью Тьяго Силва сказал, что хотел бы завершить свою карьеру игрока в «Флуминенсе». Отмечалось, что «Челси» отпустит защитника в бразильский клуб этим летом, если у Тьяго Силвы возникнет желание осуществить переход.

Кто может покинуть «Челси»

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