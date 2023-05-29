Тьяго Силва стал лидером сезона АПЛ по выигранным единоборствам

Бразильский защитник «Челси» Тьяго Силва стал лидером сезона Английской Премьер-лиги по процентному соотношению выигранных единоборств среди всех игроков турнира, сообщает Opta.

По информации источника, у бразильца 73 процента выигранных единоборств в текущем сезоне. Вторым по этому показателю стал Эзри Конста из «Астон Виллы» (72%), а третий – Итан Пиннок из «Брентфорда» (70%).

По итогам сезона чемпионата Англии «Челси» набрал 44 очка после 38 матчей, что позволило команде занять 12-е место. Отметим, впервые за семь лет «Челси» не сыграет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.

Победителем чемпионата Англии стал «Манчестер Сити», набрав 89 очков. Второе место по итогам сезона занял «Арсенал» (84). Замкнул тройку лучших команд «Манчестер Юнайтед» (75).