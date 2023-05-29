Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна сумма призовых «Сити» за победу в АПЛ. Это рекордные цифры в истории лиги

Стала известна сумма призовых «Сити» за победу в АПЛ. Это рекордные цифры в истории лиги
Аудио-версия:
Комментарии

В этом сезоне английский «Манчестер Сити» получит около £ 166 млн за победу в чемпионате Англии, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, в эту сумму входит доля от местных и зарубежных телевизионных контрактов, сумма за итоговую позицию команды в турнирной таблице, доля от коммерческой прибыли лиги и бонус за регулярное появление в прямом эфире на телевидении Великобритании.

£ 166 млн – рекордные призовые для победителя в истории АПЛ. В прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы заработала £ 153 млн.

Источник также сообщает, что 20 клубов лиги суммарно получат около £ 2,7 миллиарда фунтов стерлингов по итогам нынешнего сезона.

Напомним, второе место в АПЛ занял лондонский «Арсенал».

16-летний Эрлинг Холанд читает рэп о мировом кризисе

Материалы по теме
Гвардиола в матче с «Реалом» сдержал два своих обещания. Его «Манчестер Сити» совершенен
Гвардиола в матче с «Реалом» сдержал два своих обещания. Его «Манчестер Сити» совершенен
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023