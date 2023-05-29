Бруну Фернандеш – лидер сезона в АПЛ по передачам под удар

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал лидером сезона Английской Премьер-лиги по количеству передач под удар среди всех игроков турнира, сообщает Opta.

По информации источника, у португальца 119 таких передач в текущем сезоне. Вторым по этому показателю стал английский защитник «Ньюкасл Юнайтед» Киран Триппьер (110), а третий – бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити» (98).

Победителем чемпионата Англии стал «Манчестер Сити», набрав 89 очков. Второе место по итогам сезона занял «Арсенал» (84). Замкнул тройку лучших команд «Манчестер Юнайтед» (75).

В этом сезоне английский «Манчестер Сити» получит около £ 166 млн за победу в чемпионате Англии, сообщает Daily Mail.