Томас Мюллер – рекордсмен по количеству титулов Бундеслиги

Немецкий форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер стал рекордсменом Бундеслиги по количеству завоёванных трофеев. Теперь на счету немца 12 титулов чемпиона Германии. Ни у кого из игроков за всю историю турнира большего числа побед в Бундеслиге не было.
Мюнхенская «Бавария» выиграла немецкую Бундеслигу сезона-2022/2023.
Завершился матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Кёльн» принимал «Баварию». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В параллельном матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» и завершила сезон на втором месте. По итогам сезона и «Бавария», и «Боруссия» набрали по 71 баллу, но мюнхенцы оказались выше по дополнительным показателям. «Кёльн» завершил сезон на 11-м месте. Команда набрала 46 очков в 34 матчах.
- 29 мая 2023
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