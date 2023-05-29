Александров — первый игрок в истории «Пари НН» с 5+ отборами и перехватами в одном матче

Российский защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров стал первым игроком в истории своего клуба, которому удалось совершить более пяти отборов и более пяти перехватов за один матч Российской Премьер-Лиги, сообщает Opta.

По информации источника, такую статистику Александров показал в матче 29-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Игра завершились со счётом 0:0.

Команды не открыли счёт в матче. Футболисты «Спартака» имели преимущество, но не смогли пробить Артура Нигматуллина. В свою очередь, нижегородцы тоже упустили несколько хороших моментов, чтобы отличиться.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 54 очка за 29 матчей.