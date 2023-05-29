Гарри Кейн — лидер текущего сезона АПЛ по количеству ударов

Английский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн стал лидером текущего сезона английской Премьер-лиги по количеству нанесённых ударов среди всех игроков турнира, сообщает Opta.

По информации источника, у англичанина 130 ударов по чужим воротам в текущем сезоне. Вторым по этому показателю стал египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах (125), а третьим – норвежский форвард Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» (123).

Победителем чемпионата Англии стал «Манчестер Сити», набрав 89 очков. Второе место по итогам сезона занял «Арсенал» (84). Замкнул тройку лучших команд «Манчестер Юнайтед» (75).

Ранее Холанд первым в истории выиграл сразу две номинации. Он был признан и лучшим молодым игроком года в АПЛ, и просто лучшим футболистом года в чемпионате Англии. На его счету 36 голов в национальном первенстве за сезон.