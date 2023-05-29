Егор Голенков впервые в карьере оформил дубль в РПЛ

Российский нападающий «Ростова» Егор Голенков оформил свой первый дубль в карьере в Российской Премьер-лиге.

Также он забил за один матч большее количество голов, чем за все игры до этого. До этой встречи у него был один забитый мяч за 47 проведённых игр.

В матче предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал грозненский «Ахмат». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Ростова».

«Ростов» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 53 очка в 29 матчах. «Ахмат» находится на соседнем, пятом месте с 49 очками. Лидирует «Зенит», набравший 67 очков и обеспечивший себе чемпионский титул.