Егор Голенков впервые в карьере оформил дубль в РПЛ
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Российский нападающий «Ростова» Егор Голенков оформил свой первый дубль в карьере в Российской Премьер-лиге.
Также он забил за один матч большее количество голов, чем за все игры до этого. До этой встречи у него был один забитый мяч за 47 проведённых игр.
В матче предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал грозненский «Ахмат». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Ростова».
«Ростов» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 53 очка в 29 матчах. «Ахмат» находится на соседнем, пятом месте с 49 очками. Лидирует «Зенит», набравший 67 очков и обеспечивший себе чемпионский титул.
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