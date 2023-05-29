Ташуев — о матче «Ростов» — «Ахмат»: почему-то жёлтые карточки раздавали в одну сторону

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3), отметив, что не понял некоторые судейские решения, и уличив арбитров в неодинаковой трактовке аналогичных моментов.
«Мы могли выиграть этот матч. До удаления, при счёте 2:2, у нас было два хороших выхода, попади Агаларов или Олейников в створ, из этих двух моментов хотя бы один мяч могли бы забить. К сожалению, не попали в ворота, в этой ситуации не проявили индивидуальное мастерство. Хотя такие мячи нужно забивать.
Дальше игра пошла как качели. Мы хотели выиграть, «Ростов» хотел выиграть. Субъективный фактор — в таком матче налево и направо раздавать жёлтые карточки, неоправданные, на мой взгляд. И почему-то в одну сторону. Две параллельные ситуации, у нас — жёлтая, а в другую сторону даже не нарушение правил. Только потом, с опозданием, даётся свисток. Хватало моментов… Нужно быть более объективным. То, что не позволило нам выиграть, — начало первого тайма, когда мы ошиблись. Была травма Ильина… Соперник использовал наши ошибки. Также не понравилось, как сыграли на стандартах в обороне, нет ресурсов, центральные защитники выпали. Игра была на три результата — «Ростов» выиграл», — приводит слова Ташуева пресс-служба «Ахмата».
- 29 мая 2023
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