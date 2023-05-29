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Видео: игроки «Баварии» потроллили «Боруссию» в чемпионской раздевалке

Видео: игроки «Баварии» потроллили «Боруссию» в чемпионской раздевалке
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Футболисты мюнхенской «Баварии» эмоционально отпраздновали победу в чемпионате Германии в этом сезоне, потроллив в раздевалке дортмундскую «Боруссию», которая была главным конкурентом рекордмайстера в борьбе за золото Бундеслиги.

Во время празднеств футболисты «Баварии» кричали: «Кто станет чемпионом Германии? «Боруссия» Дортмунд!»

Напомним, перед последним, 34-м туром Бундеслиги в турнирной таблице лидировала именно «Боруссия». Дортмундцы опережали «Баварию» на два очка. Для победы в чемпионате Германии «Боруссии» было необходимо обыграть в домашнем матче «Майнц», однако подопечные Эдина Терзича не смогли одержать победу (2:2). «Бавария» же выиграла свой матч с «Кёльном» (2:1) и обошла соперника в борьбе за чемпионство по дополнительным показателям.

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