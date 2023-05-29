Видео: игроки «Баварии» потроллили «Боруссию» в чемпионской раздевалке

Футболисты мюнхенской «Баварии» эмоционально отпраздновали победу в чемпионате Германии в этом сезоне, потроллив в раздевалке дортмундскую «Боруссию», которая была главным конкурентом рекордмайстера в борьбе за золото Бундеслиги.
Во время празднеств футболисты «Баварии» кричали: «Кто станет чемпионом Германии? «Боруссия» Дортмунд!»
Напомним, перед последним, 34-м туром Бундеслиги в турнирной таблице лидировала именно «Боруссия». Дортмундцы опережали «Баварию» на два очка. Для победы в чемпионате Германии «Боруссии» было необходимо обыграть в домашнем матче «Майнц», однако подопечные Эдина Терзича не смогли одержать победу (2:2). «Бавария» же выиграла свой матч с «Кёльном» (2:1) и обошла соперника в борьбе за чемпионство по дополнительным показателям.
- 29 мая 2023
-
09:54
-
09:47
-
09:46
-
09:39
-
09:24
-
09:22
-
09:17
-
09:13
-
09:11
-
09:07
-
09:00
-
08:50
-
08:50
-
08:39
-
08:30
-
08:18
-
08:10
-
07:44
-
07:34
-
07:32
-
07:25
-
07:07
-
06:54
-
06:51
-
06:40
-
06:30
-
06:16
-
06:01
-
05:53
-
05:45
-
05:33
-
05:27
-
05:26
-
05:22
-
05:03