Видео: игроки «Баварии» потроллили «Боруссию» в чемпионской раздевалке

Футболисты мюнхенской «Баварии» эмоционально отпраздновали победу в чемпионате Германии в этом сезоне, потроллив в раздевалке дортмундскую «Боруссию», которая была главным конкурентом рекордмайстера в борьбе за золото Бундеслиги.

Во время празднеств футболисты «Баварии» кричали: «Кто станет чемпионом Германии? «Боруссия» Дортмунд!»

Напомним, перед последним, 34-м туром Бундеслиги в турнирной таблице лидировала именно «Боруссия». Дортмундцы опережали «Баварию» на два очка. Для победы в чемпионате Германии «Боруссии» было необходимо обыграть в домашнем матче «Майнц», однако подопечные Эдина Терзича не смогли одержать победу (2:2). «Бавария» же выиграла свой матч с «Кёльном» (2:1) и обошла соперника в борьбе за чемпионство по дополнительным показателям.