«Черноморец», «Ленинградец» и «Сокол» вышли в Первую лигу

«Черноморец», «Ленинградец» и «Сокол» обеспечили себе места в Первой лиге.

«Черноморец» под руководством экс-футболиста «Зенита» Константина Зырянова гарантировал себе чемпионство в группе 1А Второй лиги за тур до конца сезона. Новороссийский клуб вернулся во второй по силе национальный дивизион спустя 11 лет.

Возглавляемый Сергеем Кирьяковым «Ленинградец» выиграл группу 2А за два тура до конца турнира. Клуб из Ленинградской области был основан в 2018 году, он впервые в собственной истории примет участие в Первой лиге.

«Сокол» под руководством Дениса Бояринцева за два тура до финиша обеспечил себе прямой выход из группы 3А. Саратовский клуб выступит в Первой лиге впервые с сезона-2016/2017. Бояринцев возглавил команду 6 мая.