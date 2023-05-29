Юран: для «Пари НН» ничья с мотивированным «Спартаком» на его поле дорогого стоит

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, что остался доволен игрой своей команды в матче 29-го тура с московским «Спартаком» на выезде (0:0). Специалист отметил, что ничья с мотивированным соперником на его поле дорогого стоит.

«В целом я доволен командой. Первый тайм понравился. Мы старались контролировать мяч, разыгрывать комбинации, создавать напряжение у ворот соперника. Во втором тайме «Спартак» стал действовать более агрессивно. Нам пришлось больше обороняться. Это психология… Но у ребят есть характер, самоотдача, желание. Они бьются до конца. Молодцы! Плюс мы тактически правильно выстроили игру и имели свои моменты. Считаю, что ничья с мотивированным «Спартаком» на его поле дорогого стоит», — приводит слова Юрана официальный сайт «Пари НН».