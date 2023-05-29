Юран: для «Пари НН» ничья с мотивированным «Спартаком» на его поле дорогого стоит

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, что остался доволен игрой своей команды в матче 29-го тура с московским «Спартаком» на выезде (0:0). Специалист отметил, что ничья с мотивированным соперником на его поле дорогого стоит.
«В целом я доволен командой. Первый тайм понравился. Мы старались контролировать мяч, разыгрывать комбинации, создавать напряжение у ворот соперника. Во втором тайме «Спартак» стал действовать более агрессивно. Нам пришлось больше обороняться. Это психология… Но у ребят есть характер, самоотдача, желание. Они бьются до конца. Молодцы! Плюс мы тактически правильно выстроили игру и имели свои моменты. Считаю, что ничья с мотивированным «Спартаком» на его поле дорогого стоит», — приводит слова Юрана официальный сайт «Пари НН».
- 29 мая 2023
-
09:54
-
09:47
-
09:46
-
09:39
-
09:24
-
09:22
-
09:17
-
09:13
-
09:11
-
09:07
-
09:00
-
08:50
-
08:50
-
08:39
-
08:30
-
08:18
-
08:10
-
07:44
-
07:34
-
07:32
-
07:25
-
07:07
-
06:54
-
06:51
-
06:40
-
06:30
-
06:16
-
06:01
-
05:53
-
05:45
-
05:33
-
05:27
-
05:26
-
05:22
-
05:03