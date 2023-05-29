Мусиала поделился эмоциями от своего «золотого» гола «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала поделился эмоциями от победы над «Кёльном» в 34-м туре немецкой Бундеслиги (2:1), которая принесла мюнхенцам 11-е подряд чемпионство.

«Это был невероятный момент для того, чтобы забить. Я даже не думал об этом, я просто праздновал. Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать произошедшее. Когда я вышел на замену, нам было нечего терять. По нашим меркам этот сезон стал не самым удачным, мы знаем, что можем быть лучше, но сейчас, конечно, мы все счастливы», — приводит слова Мусиалы «твиттер» Bayern & Germany.

Мусиала вышел на замену в концовке встречи и через несколько минут после этого забил победный гол, который позволил мюнхенцам подняться в турнирной таблице и обогнать дортмундскую «Боруссию».

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