«Я сильно вырос». Эдегор — о своём первом сезоне в качестве капитана «Арсенала»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор подвёл итоги своего первого сезона в клубе в качестве капитана команды, отметив, что он прошёл нормально, однако норвежец настроен стать ещё лучше в будущем.

«Это был мой первый сезон в качестве капитана, и я думаю, что я сильно вырос. Я научился брать на себя больше ответственности, и те голы, что я забил, тоже пошли мне на пользу. Я думаю, что для первого сезона в качестве капитана всё прошло нормально, но я чувствую, что могу выступить намного лучше. Для этого я собираюсь усердно работать, сейчас это моя главная цель. Я знаю, что всё ещё могу многое улучшить», — приводит слова Эдегора пресс-служба «Арсенала».

По итогам сезона АПЛ «Арсенал» занял второе место в турнирной таблице, уступив «Манчестер Сити».

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