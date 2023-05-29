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Аршавин — о вызове Малкома в сборную: если он забьёт, шансы на уход из «Зенита» увеличатся

Аршавин — о вызове Малкома в сборную: если он забьёт, шансы на уход из «Зенита» увеличатся
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Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что нападающий сине-бело-голубых Малком может сменить клубную прописку этим летом.

«Для меня это (вызов Малкома в сборную. — Прим. «Чемпионата») неожиданно, с другой стороны – заслуженно. Но это плохой сигнал: если он забьёт гол, его шансы покинуть «Зенит» увеличатся.

Если хорошее предложение будет, оно будет конкретное, он в любом случае будет его рассматривать. Малком находится в таком возрасте, что может играть в европейском чемпионате», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, о вызове Малкома в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Гвинеей и Сенегалом стало известно вчера, 28 мая. Нападающий забил 23 гола в 27 матчах РПЛ в сезоне-2022/2023. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

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