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«Боруссия» объявила об уходе пяти футболистов. Некоторые из них не сдержали слёз

«Боруссия» объявила об уходе пяти футболистов. Некоторые из них не сдержали слёз
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Дортмундская «Боруссия» объявила о расставании с пятью футболистами, чьи контракты с клубом истекли по окончании сезона.

Фото: ФК «Боруссия» Дортмунд

Фото: ФК «Боруссия» Дортмунд

Команду покинули защитники Рафаэл Геррейру и Феликс Пасслак, полузащитник Махмуд Дауд, нападающий Антони Модест и голкипер Лука Унбехаун. На прощании с игроками хавбек Марко Ройс вручил им прощальные подарки.

«Сегодня в тренировочном центре прошло эмоциональное прощание. Спасибо всем за те великолепные годы, которые мы с вами провели вместе в жёлто-чёрном, Рафа Геррейру, Мо Дау, Феликс Пасслак, Лука Унбехаун и Тони Модест! Мы желаем вам всего наилучшего в будущем!» — гласит заявление «Боруссии», опубликованное в «твиттере» клуба.

Все футболисты станут свободными агентами. Новый клуб в карьере известен только для Пасслака. Защитник перейдёт в «Бохум».

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