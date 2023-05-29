Осинькин: «Крылья» не в зоне вылета, мы ещё поборемся

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин пообещал, что самарцы ещё поборются за сохранение места в Российской Премьер-Лиге.

«Мы пропустили первый гол, и «Факел» закрылся, оказывал давление в определённых зонах, контролировать мяч было очень сложно. Поле не давало возможности быть надёжными, отсюда мы не играли в свой футбол, пробовали, но пришлось поменять стиль, особенно во втором тайме.

Мы договорились упростить игру, потому что перестали ожидать, что сможем надёжно двигать мяч, как мы этого хотели. Мы действительно были не очень внимательными, голы пришли из ниоткуда. Пассивный офсайд очень на нас давил – как в этих ситуациях арбитры судят, мы ещё не знаем.

Дождёмся оценки судейских специалистов. После гола инициатива, контроль были у хозяев. Потом мы вернулись в игру, но не хватило. Не наш был день. Поздравляю хозяев с победой. Мы не в зоне вылета, мы ещё боремся!» — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

В воскресенье, 28 мая, «Крылья Советов» в гостях потерпели поражение от «Факела» в матче 29‑го тура РПЛ (1:2). Команда Осинькина набрала 29 очков и занимает 13‑е место в турнирной таблице чемпионата России.