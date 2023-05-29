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Игроки устроили потасовку, Сильянов подарил фанатам футболку. Фото победы «Ростова»

Игроки устроили потасовку, Сильянов подарил фанатам футболку. Фото победы «Ростова»
«Ростов» обыграл «Ахмат»
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28 мая «Ростов» на своей арене принимал грозненский «Ахмат» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:2

На шестой минуте счёт в матче открыл «Ростов», отличился форвард команды Егор Голенков. Спустя всего шесть минут нападающий ростовчан оформил дубль.

Позже грозненцы сравняли счёт, отыграв два мяча за девять минут. В составе гостей отличились форвард Гамид Агаларов на 32-й минуте и хавбек Владислав Карапузов на 40-й минуте.

На 69-й минуте с поля был удалён хавбек «Ахмата» Артём Тимофеев. Спустя четыре минуты после этого ростовчане снова вышли вперёд благодаря голу Данилы Прохина. Матч так и завершился — 3:2.

Лучшие фото с матча «Ростов» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

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