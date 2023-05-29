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Беллингем — лучший игрок сезона в Бундеслиге по версии WhoScored

Беллингем — лучший игрок сезона в Бундеслиге по версии WhoScored
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Статистический портал Whoscored на своём официальном сайте представил символическую сборную лучших футболистов прошедшего сезона немецкой Бундеслиги.

Лучшим игроком года стал полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, чья средняя оценка равняется 7,6.

Полностью символическая сборная сезона Бундеслиги по версии Whoscored выглядит следующим образом:

Вратарь: Фредерик Рённов («Унион», 7,0).

Защитники: Жереми Фримпонг («Байер», 7,1), Бенжамен Павар («Бавария», 7,2), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд, 7,1), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд, 7,3).

Полузащитники: Доминик Собослаи («РБ Лейпциг», 7,3), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, 7,6), Йозуа Киммих («Бавария», 7,5), Джамал Мусиала («Бавария», 7,3).

Нападающие: Никлас Фюллькруг («Вердер», 7,4), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт», 7,3).

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