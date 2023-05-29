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Евсеев — о победе над «Крыльями Советов»: приятно обыгрывать такую команду

Евсеев — о победе над «Крыльями Советов»: приятно обыгрывать такую команду
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Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев подвёл итоги матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).

«Мы забили очень хороший мяч, одну из комбинаций тренировали в недельном цикле. Футболисты принимают все требования. Приятно обыгрывать такую команду. Мы не дали ей играть в свой футбол и заставили доставлять мяч на нападающего верхом.

У нас получили травмы Гонгадзе и Мендель. Якимов чуть приболел до игры, видимо, вышел неготовым, и мы решили в перерыве сделать обратную замену. Самарцы били на Сычевого, а он не выигрывал верховую борьбу, выпустили Шитова — то же самое.

Знали, что в тех играх, где они проигрывают, выпускают ещё одного нападающего. Нам было важно выигрывать подборы. Сделали одну ошибку — соперник её реализовал», — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

Накануне «Факел» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1 в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Теперь команда из Воронежа занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 очков.

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