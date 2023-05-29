Президент «Торпедо» Савин: рады, что продлили контракт с Лебеденко. Игорь — легенда клуба

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал продление контракта с 40-летним нападающим команды Игорем Лебеденко.
«В «Торпедо» рады, что продлили контракт с Лебеденко. Игорь — легенда клуба, он многое отдал команде. Игорь хочет продолжать играть, а иначе он закончил бы карьеру.
В понедельник или во вторник будут новости и по поводу контрактов Самсонова и Рязанцева», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
О продлении контракта «Торпедо» с Лебеденко стало известно позавчера, 27 мая. Новое соглашение 40-летнего нападающего с автозаводцами рассчитано до конца следующего сезона, который «Торпедо» проведёт в Первой лиге.
В сезоне-2022/2023 Лебеденко сыграл за автозаводцев 27 матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.
- 29 мая 2023
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