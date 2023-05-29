Хлусевич: задача «Спартака» — взять серебро РПЛ. Потом подведём итоги сезона

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о задаче красно-белых на матч последнего тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».
«Мы всегда рассчитываем на максимальные места. Поэтому рассчитывали и на Кубок, и на чемпионат. После заключительного матча подведём итоги, как для нас прошёл этот сезон. Сейчас не хотел бы комментировать. В последнем матче для нас стоит задача — взять серебро.
Если есть шанс занять место выше, почему бы и нет? Мотивация всегда есть, независимо, первый матч или последний. Каждая игра — новая мотивация», — цитирует Хлусевича Sport24.
В последнем туре РПЛ «Спартак» сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится 3 июня. Игру 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» красно-белые закончили вничью (0:0).
- 29 мая 2023
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