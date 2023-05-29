Йоканович — об уходе из «Динамо»: не хочу никак объяснять произошедшее в этом клубе

Бывший главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович отказался делать какие-либо комментарии о своей работе в российском клубе. Сербский специалист отметил, что не хочет каким-то образом объяснять произошедшее.

«Спасибо футбольному клубу «Динамо», но пока я не заинтересован давать какие-либо комментарии, касающиеся моей работы в России. Не хочу никак объяснять ситуацию, которая произошла в этом клубе», — приводит слова Йокановича Sport24.

Йоканович стал главным тренером «Динамо» прошлым летом. Под его руководством бело-голубые вылетели из Кубка России и не попали в топ-5 чемпионата России. За три тура до конца сезона в РПЛ сербский специалист был освобождён от своей должности. «Динамо» временно возглавил Павел Алтапов.