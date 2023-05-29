«Соболева не было — у «Спартака» появились проблемы». Ловчев — о матче с «Пари НН»

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал итоги матча 29-го тура РПЛ между красно-белыми и «Пари Нижний Новгород» (0:0), отметив, что москвичам очень не хватило нападающего Александра Соболева, который был дисквалифицирован за оскорбительный жест в прошлой игре.

«Мы уже видели такие матчи в исполнении «Спартака», когда соперник встаёт в оборону и отбивается весь матч. Такое уже было этой весной, когда оборону взломать или удавалось, но нарушался баланс и «Спартак» сам пропускал много, или заканчивалось ничьей. Команда владеет территорией, мячом, по ударам по воротам перевес.

Когда есть Соболев, наваливают в штрафную, он помогает с навалом. Но Соболева не было — и появились проблемы. И получается, что в ситуации, когда надо проявить индивидуальное мастерство, взять своё за счёт розыгрыша, результат не получается добыть. Мяч в атаке должен ходить быстрее, мало игры в касание, неожиданных ходов, все небыстро — и предсказуемо для соперника. Мяч тот же «Зенит» двигает быстрее.

«Спартаку» легче играть с «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом» — теми, кто не ставит у своих ворот «автобус». Когда есть встречная игра.

И, конечно, не хватает Соболева. Нет его — и нет такого количества передач в штрафную, когда давление усиливается, появляется больше шансов. Бальде, Николсон неплохие футболисты, но не более того. Они хуже играют головой, хуже ведут силовую борьбу, они не так много выигрывают ничейные мячи, когда шансы в борьбе равны.

Очень тяжело взламывать такую оборону — за весь матч я могу вспомнить только одну быструю атаку красно-белых: соперник сам отдал территорию, перед «Спартаком» постоянно было 10 человек. «Спартак» накручивал процент владения мячом, но в голы это не переходит», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.