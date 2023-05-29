Бундеслига объявила о признании Джуда Беллингема лучшим футболистом сезона

Немецкая Бундеслига на своём официальном сайте объявила о признании полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема лучшим футболистом сезона 2022/2023.

19-летний Беллингем сыграл за «Боруссию» 31 матч в текущем сезоне чемпионата Германии, отметившись в них восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

«Боруссия» заняла второе место в Бундеслиге по итогам сезона, уступив мюнхенской «Баварии» по дополнительным показателям при равенстве очков.

Ранее СМИ сообщили, что Беллингем попрощался со своими партнёрами по «Боруссии», так как уже на следующей неделе должен состояться его трансфер в мадридский «Реал». В 2021 году английский полузащитник выиграл со «шмелями» Кубок Германии.

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