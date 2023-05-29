Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий: «Рубин» приложил максимум усилий, чтобы у спортивной столицы был клуб в РПЛ

Непомнящий: «Рубин» приложил максимум усилий, чтобы у спортивной столицы был клуб в РПЛ
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал возвращение казанского «Рубина» в Российскую Премьер-Лигу.

«Рубин» — важная и знаковая единица в российском футболе. В клубе приложили максимум усилий, чтобы у спортивной столицы был клуб в Премьер-Лиге. Выход «Рубина» в РПЛ — позитивный момент.

Когда команды выходят в РПЛ, им трудно там остаться. Но в «Рубине» есть и опытное руководство, и тренер. Мне кажется, что казанцы смогут закрепиться в Премьер-Лиге в следующем сезоне», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2022/2023 «Рубин» занял первое место в Первой лиге и, таким образом, вернулся в Российскую Премьер-Лигу, которую казанцы покинули по итогам прошлого сезона.

Материалы по теме
Вячеслав Чанов: рад, что «Рубин» вернулся в РПЛ. Вылет в Первую лигу был трагедией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023