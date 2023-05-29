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Ненахов, Селихов и Голенков — в символической сборной 29-го тура РПЛ по версии WhoScored

Ненахов, Селихов и Голенков — в символической сборной 29-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Статистический портал WhoScored на своём официальном сайте представил символическую сборную лучших игроков 29-го тура РПЛ.

Лучшими футболистами стали полузащитник «Урала» Андрей Егорычев и нападающий «Ростова» Егор Голенков. Оба игрока удостоились оценки 8,9.

Полностью символическая сборная 29-го тура РПЛ по версии WhoScored выглядит следующим образом:

Вратарь: Александр Селихов («Спартак», 7,3).

Защитники: Максим Ненахов («Локомотив», 8,5), Виктор Александров («Пари Нижний Новгород», 8,5), Данила Прохин («Ростов», 7,8), Наир Тикнизян («Локомотив», 7,5).

Полузащитники: Андрей Егорычев («Урал», 8,9), Дмитрий Воробьёв («Оренбург», 8,3), Даниэль Мишкич («Урал», 8,0), Александр Юшин («Урал», 8,4).

Нападающие: Егор Голенков («Ростов», 8,9), Гамид Агаларов («Ахмат», 7,4).

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