Ненахов, Селихов и Голенков — в символической сборной 29-го тура РПЛ по версии WhoScored

Статистический портал WhoScored на своём официальном сайте представил символическую сборную лучших игроков 29-го тура РПЛ.
Лучшими футболистами стали полузащитник «Урала» Андрей Егорычев и нападающий «Ростова» Егор Голенков. Оба игрока удостоились оценки 8,9.
Полностью символическая сборная 29-го тура РПЛ по версии WhoScored выглядит следующим образом:
Вратарь: Александр Селихов («Спартак», 7,3).
Защитники: Максим Ненахов («Локомотив», 8,5), Виктор Александров («Пари Нижний Новгород», 8,5), Данила Прохин («Ростов», 7,8), Наир Тикнизян («Локомотив», 7,5).
Полузащитники: Андрей Егорычев («Урал», 8,9), Дмитрий Воробьёв («Оренбург», 8,3), Даниэль Мишкич («Урал», 8,0), Александр Юшин («Урал», 8,4).
Нападающие: Егор Голенков («Ростов», 8,9), Гамид Агаларов («Ахмат», 7,4).
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