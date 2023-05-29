Наиль Умяров: у «Спартака» ещё один тур. Что значит «борьба за серебро проиграна»?

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров считает, что красно-белые ещё не проиграли борьбу за серебро в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2022/2023.

«Обидно, что не взяли три очка в матче с «Пари НН». Борьба за серебро проиграна? У «Спартака» ещё один тур. Что значит «борьба проиграна»?» — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Прямо сейчас «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА — второй. У красно-белых в активе 54 очка, у армейцев — 55.

Матч следующего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» проведёт на выезде с «Крыльями Советов». ЦСКА ждёт игра с «Ростовом». И красно-белые, и армейцы играть будут 3 июня, начало матчей — в 17:00 мск.