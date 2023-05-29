Вячеслав Колосков поздравил «Рубин» с возвращением в РПЛ

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о выходе казанского «Рубина» в Российскую Премьер-Лигу.

«Я рад, что «Рубин» вернулся в РПЛ. Для него это обычное дело: упал – поднялся. Казань – одна из спортивных столиц Российской Федерации. Там очень хорошие футбольные традиции. «Рубин» был чемпионом по футболу.

Могу только поздравить тренерский состав, футболистов и руководителей клуба с выходом в высшую лигу. Мне бы хотелось, чтобы «Рубин» остался в РПЛ. Конечно же, пожелаю клубу удачи!

Рахимов уже работал в Премьер-Лиге – это один из самых опытных тренеров России. Человек прошёл огонь, воду и медные трубы. Здесь нечего раздумывать над тем, доверять ли ему работу в РПЛ», – сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.