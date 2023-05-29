Защитник «Пари НН» Александров: «Спартак» ничем не удивил — хорошо разобрали их до матча

Российский защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров признался, что «Спартак» ничем не удивил нижегородскую команду в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0).

«Нам хотелось выиграть вчера у «Спартака». Наверное, ничья для нас — положительный результат. Мы сохранили для себя возможность остаться без стыковых матчей, это не может не радовать нас. Если честно, «Спартак» ничем не удивил.

Мы их хорошо разобрали до матча. Было всё то, к чему и готовились. Конечно же, нам хотелось чуть-чуть побольше создавать впереди, к сожалению, не получилось этого», — сказал Александров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В состоявшемся 28 мая в Москве матче между «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород» была зафиксирована ничья — 0:0.