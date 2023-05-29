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Глебов отреагировал на слухи о своём возможном переходе в «Спартак» из «Ростова»

Глебов отреагировал на слухи о своём возможном переходе в «Спартак» из «Ростова»
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отреагировал на слухи о своём возможном переходе в московский «Спартак», заявив, что не вёл никаких переговоров с красно-белыми и сосредоточен только на том, чтобы хорошо закончить нынешний сезон с ростовчанами.

«Был ли какой-то диалог со «Спартаком»? У меня не было. Хочу сезон закончить хорошо. Хотелось бы перейти туда? Хотелось бы сезон хорошо закончить», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появлялась информация, что кандидатура Глебова утверждена у главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который требовал у руководства красно-белых подписания нового опорного полузащитника. Позднее в «Ростове» сообщили, что продлили контракт с Глебовым на пять лет.

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