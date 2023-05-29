Булыкин: если «Зенит» предложит Пиняеву зарплату как у Роналду, пойдёт туда без чемодана

Экс-нападающий «Локомотива», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что полузащитник железнодорожников Сергей Пиняев может согласиться на предложение «Зенита», если сине-бело-голубые пригласят футболиста к себе.
«Пиняев будет сам решать, хочет он в «Зенит» или нет. Но, думаю, после «Локомотива» Пиняев захочет за границу. Следующий сезон у «Локомотива» будет интересным, поэтому он попробует себя основным игроком команды в следующем сезоне.
Ему нет смысла сейчас что-то менять, тем более международных игр нет. Но если «Зенит» ему предложит зарплату, как у Роналду в Саудовской Аравии, то пойдёт туда без чемодана.
Однако у него, как мне кажется, планы хорошо сыграть с «Локомотивом» в следующем сезоне и уехать в Европу», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 29 мая 2023
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