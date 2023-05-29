В «Локомотиве» сообщили, что повысили зарплату Дзюбе по новому контракту

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов раскрыл подробности нового контракта нападающего Артёма Дзюбы, отметив, что финансовые условия изменились в лучшую для игрока сторону. Функционер отметил, что это переподписание стало важным.
«Это важное переподписание. Артём доказал всё своей работой, своими голами, это помощник в коллективе, очень важный человек в команде. Проблем с продлением контракта не было, у него квалифицированный агент, мы очень быстро договорились. Финансовые условия по соглашению, конечно, изменились, потому что Артём приходил на совсем другие условия и сначала мы вообще не говорили про деньги. Сейчас условия стали получше, они соответствуют его уровню, его зарплата достойная», — приводит слова Ульянова «РИА Новости Спорт».
Ранее «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой по схеме «1+1».
- 29 мая 2023
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