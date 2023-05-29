Алексей Игонин: для Пиняева самое время перейти в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин считает, что полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев должен присоединиться к сине-бело-голубым.

«В той ситуации, когда мы говорим о достаточно понятном отрыве «Зенита» по уровню от остальных клубов, есть два варианта, как попасть в команду, — приезжать с большим именем, как Малком, или заходить с возможной перспективой и ростом.

Думаю, для Пиняева самое время. Понятно, что есть достаточно большой риск. Сергей, несмотря на то что забивает, пока не является игроком стартового состава, и большого имени у Пиняева нет. Но, думаю, для Пиняева самое время», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее о возможном переходе Пиняева в «Зенит» высказался экс-нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин, отметивший, что полузащитник присоединится к сине-бело-голубым при определённых условиях.