Дуглас Сантос, Джикия и Мойзес — претенденты на звание лучшего защитника сезона в РПЛ

Российская Премьер-Лига (РПЛ) в своём официальном телеграм-канале объявила имена игроков, претендующих на звание лучшего защитника сезона-2022/2023.

По итогам голосования болельщиков, которое проходило на втором этапе, право претендовать на звание лучшего защитника сезона получили Мойзес (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак») и Дуглас Сантос («Зенит»).

4 июня на официальной церемонии будет объявлено имя победителя данной номинации. Его выберут главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты.

Мойзес сыграл за ЦСКА 28 матчей в чемпионате России, отметившись в них двумя результативными передачами. Джикия сделал один голевой пас в 22 играх за «Спартак». Сантос провёл 28 матчей, сделав три результативные передачи.