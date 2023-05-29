Хави продлит контракт с «Барселоной» до 2026 года
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Главный тренер «Барселоны» Хави продлит контракт с каталонским клубом до 2026 года. Об этом сообщает испанское издание Sport.
По информации источника, в последние недели переговоры между «Барселоной» и Хави сильно продвинулись. Окончательное решение должно быть принято в ближайшие дни, сторонам осталось согласовать последние детали сделки.
Испанский тренер, как ожидается, подпишет с клубом контракт, срок действия которого истечёт в 2026 году. «Барселону» Хави возглавил в 2021 году, его действующий контракт рассчитан до лета следующего года.
В сезоне-2022/2023 сине-гранатовые под его руководством выиграли чемпионат Испании, набрав к текущему моменту 88 очков в 37 матчах. Кроме того, каталонцам покорился Суперкубок Испании.
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