Хави продлит контракт с «Барселоной» до 2026 года

Главный тренер «Барселоны» Хави продлит контракт с каталонским клубом до 2026 года. Об этом сообщает испанское издание Sport.

По информации источника, в последние недели переговоры между «Барселоной» и Хави сильно продвинулись. Окончательное решение должно быть принято в ближайшие дни, сторонам осталось согласовать последние детали сделки.

Испанский тренер, как ожидается, подпишет с клубом контракт, срок действия которого истечёт в 2026 году. «Барселону» Хави возглавил в 2021 году, его действующий контракт рассчитан до лета следующего года.

В сезоне-2022/2023 сине-гранатовые под его руководством выиграли чемпионат Испании, набрав к текущему моменту 88 очков в 37 матчах. Кроме того, каталонцам покорился Суперкубок Испании.