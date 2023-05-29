Кечинов: Пиняеву нужно стать знаковой фигурой российского футбола именно в «Локомотиве»

Бывший футболист Валерий Кечинов считает, что полузащитнику Сергею Пиняеву не стоит уходить из «Локомотива»

«Пиняев попал в свою команду. В «Локомотиве» он выглядит очень хорошо. Считаю, что ему нужно ещё поиграть в этом клубе, именно в «Локомотиве» стать знаковой фигурой нашего футбола. Потом уже можно перейти в более крепкую команду, как «Зенит». Сейчас ему ещё рано.

Есть пример с Бакаевым. Он был в «Спартаке» одним из лидеров, а после перехода в «Зенит» мы его практически не видим. Такая же ситуация может произойти с Пиняевым. Он молодой парень с ещё не окрепшей психикой. Ему нужно ещё поиграть в «Локомотиве», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее, напомним, сообщалось, что в услугах Пиняева заинтересован «Зенит».