Маурисио Почеттино — новый главный тренер «Челси»

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о назначении аргентинского специалиста Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды.
Почеттино приступит к своим обязанностям с 1 июля 2023 года. Контракт аргентинца с лондонским клубом рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон по инициативе руководства команды.
В тренерский штаб 51-летнего специалиста войдут Хесус Перес, Мигель Д'Агостино, Тони Хименес и Себастьяно Почеттино.
Ранее Почеттино уже работал в английской Премьер-лиге. Аргентинец тренировал «Тоттенхэм» и «Саутгемптон». Также Почеттино успел поработать в Испании с «Эспаньолом» и во Франции с «ПСЖ», который покинул в июле прошлого года. С парижанами аргентинец выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.
- 29 мая 2023
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