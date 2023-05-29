Маурисио Почеттино — новый главный тренер «Челси»

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о назначении аргентинского специалиста Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды.

Почеттино приступит к своим обязанностям с 1 июля 2023 года. Контракт аргентинца с лондонским клубом рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон по инициативе руководства команды.

В тренерский штаб 51-летнего специалиста войдут Хесус Перес, Мигель Д'Агостино, Тони Хименес и Себастьяно Почеттино.

Ранее Почеттино уже работал в английской Премьер-лиге. Аргентинец тренировал «Тоттенхэм» и «Саутгемптон». Также Почеттино успел поработать в Испании с «Эспаньолом» и во Франции с «ПСЖ», который покинул в июле прошлого года. С парижанами аргентинец выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.