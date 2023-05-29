Томас Тухель не уйдёт из «Баварии» — Романо

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не покинет мюнхенский клуб после увольнения Оливера Кана и Хасана Салихамиджича. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, Тухель не планирует уходить из «Баварии». Немецкий тренер ждёт прояснения ситуации с директорами, но всё ещё на 100% вовлечён в проект мюнхенского клуба.

Ранее, напомним, сообщалось, что Тухель, возглавивший «Баварию» в марте, может покинуть клуб после увольнения генерального директора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича.

Об этом, в частности, высказывался экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Германии Дитмар Хаманн, заявивший, что исключать уход Томаса в самое ближайшее время нельзя.